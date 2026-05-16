برلمانية: نمو الاقتصاد المصري مؤشر إيجابي يعزز الثقة في مسار التعافي

أكدت النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي رغم التحديات الإقليمية والدولية.



وأكدت" فاخر" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، ليستشعر المواطن انعكاسها على الخدمات بشكل مباشر.

وأوضحت عضو النواب أن المواطن ينتظر ترجمة مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما ساهم في دفع معدلات النمو.