ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالإسكندرية.

بالأسلحة البيضاء

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (مالك محل موبيليا ، شخصين) وطرف ثان: (مالك محل خرداوات ، 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - أحدهم مصاب بكسر فى الجمجمة "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج")، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لخلافات بينهم حول الجيرة فى العمل ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام (عصى خشبية - ماسورة حديدية) ، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإشعال النيران فى زجاجة بها مادة قابلة للإشتعال ، وإلقائها على الطرف الأول .

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.