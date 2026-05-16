مصرع شاب سقطت عليه كتلة خرسانية من عقار سكنى بنجع حمادي

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصابة عقب سقوط كتلة خرسانية فوق رأسه من أحد العقارات السكنية بمدينة نجع حمادى شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب أثناء تواجده فى الشارع أسفل أحد العقارات بنجع حمادى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن كتلة خرسانية سقطت فوق الشاب أثناء تواجده بالقرب من أحد العقارات، فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف وكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.