لا تزال هوية الدولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027 خارج المملكة محل دراسة من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في ظل وجود عدة ملفات مطروحة لاستضافة الحدث خلال الفترة المقبلة.

الكويت تقترب من استضافة كأس السوبر السعودي 2026-2027

ذكرت صحيفة الرياضية أن الاتحاد السعودي تلقى أكثر من عرض رسمي من دول مختلفة، حيث تعمل اللجان المختصة حاليًا على مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية لكل ملف قبل اتخاذ القرار النهائي والإعلان عن الدولة التي ستستضيف البطولة.

وتبرز الكويت ضمن أبرز الدول المرشحة لاستضافة النسخة المقبلة، بعدما تقدمت بطلب رسمي لاستقبال المنافسات، في خطوة تعكس اهتمامها بتنظيم الحدث الكروي المرتقب.

وفي إطار تقييم الملف الكويتي، أجرى وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم زيارة ميدانية إلى الكويت خلال الأيام الماضية، شملت عددًا من المنشآت الرياضية والفنادق، وفي مقدمتها ملعب جابر الأحمد الدولي، للاطلاع على مدى جاهزية البنية التحتية لاستضافة البطولة.

وضم الوفد ممثلين عن إدارات المسابقات والحكام والإعلام والمراقبين، على أن يتم إعداد تقرير متكامل يتضمن الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة بالزيارة، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة لاعتماد القرار النهائي.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة القادمة مشاركة أندية النصر والأهلي السعودي والقادسية والخلود، بعدما تقرر استبعاد الهلال، ليحل الخلود بديلًا عنه عقب اعتذار “الزعيم” عن خوض النسخة الماضية أمام الأهلي في هونغ كونغ.