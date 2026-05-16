باكستان تعلن مقتل 5 مسلحين في إقليم خيبر بختونخوا

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مقتل 5 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية منفصلة في منطقة "بانو" بإقليم خيبر بختونخوا.

وقالت الشرطة الباكستانية -حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية- إن المسلحين كانوا متورطين في هجمات استهدفت قوات الأمن والمدنيين. وصرح قائد شرطة المنطقة، سجاد خان، بأن "العمليات الاستخباراتية مستمرة في مناطق متفرقة عقب هجمات نقطة تفتيش شرطة فاتح خيل".

وأسفر هجوم بسيارة مفخخة نفذه مسلحون استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة الباكستانية في منطقة بانو، عن مقتل 15 شرطياً وإصابة 4 آخرين، بينهم مدني الأسبوع الماضي.