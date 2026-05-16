غلق 4 منشآت طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

حيث قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية بالمرور على عدد ٥٠ منشأة طبية خاصة وتشمل مراكز طبية للعيون، نسا وتوليد وعيادة قلب وأوعية دموية ومحل بصريات ومعامل تحاليل طبية وتخصصات أخرى.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٤ منشآت مخالفة وإنذار ١٣ منشأة أخرى لتلافي السلبيات، وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لإشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.