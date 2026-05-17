هدنة أم مناورة سياسية؟.. الصين تشكك في إنهاء الحرب التجارية مع أمريكا

أكد جانج شين، الباحث في معهد تشنجو للعلاقات الدولية، أن الأوساط السياسية والاقتصادية في الصين لا تنظر إلى التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة باعتبارها اتفاقًا نهائيًا ينهي الحرب التجارية بين البلدين، بل تعتبرها مجرد تهدئة مؤقتة ومحاولة لاحتواء التوترات القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

إدارة الخلافات بين الجانبين

وأوضح جانج شين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاءات الأخيرة التي جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين لم تسفر حتى الآن عن اتفاقات تفصيلية أو تفاهمات ملزمة، وإنما اقتصرت على رسائل سياسية عامة تتعلق بتحسين العلاقات وإدارة الخلافات بين الجانبين.

وأضاف الباحث في معهد تشنجو للعلاقات الدولية أن القيادة الصينية تسعى من خلال هذه التحركات إلى إرسال إشارات واضحة لواشنطن تؤكد رغبة بكين في احتواء الصراع القائم وتجنب مزيد من التصعيد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الملفات الجوهرية محل الخلاف ما زالت دون حلول حقيقية أو اتفاقات واضحة.

نتائج الاجتماعات بين الرئيسين

وأشار جانج شين إلى أن وسائل الإعلام الصينية استخدمت تعبير «تبادل وجهات النظر» لوصف نتائج الاجتماعات بين الرئيسين، وهو ما يعكس أن المباحثات لا تزال تدور في إطار الحوار السياسي العام، بعيدًا عن الوصول إلى اتفاق شامل أو تسوية نهائية للحرب التجارية.

الصراع بين واشنطن وبكين

وأكد أن القضايا الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها ملف تايوان والنفوذ الاستراتيجي بين القوتين، ما تزال تمثل نقاط خلاف رئيسية يصعب تجاوزها في الوقت الحالي، موضحًا أن الصراع بين واشنطن وبكين سيتواصل خلال المرحلة المقبلة رغم أجواء التهدئة الحالية.

الظروف السياسية والاقتصادية

واختتم جانج شين تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الطرفين على تحويل هذه التفاهمات السياسية إلى اتفاقات اقتصادية وتجارية واضحة، مشيرًا إلى أن ما جرى حتى الآن قد يظل مجرد تهدئة مؤقتة فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة دون أن ينجح في إنهاء جذور الخلاف بين البلدين.