نائب الشيوخ: تطوير القاهرة التاريخية يعكس رغبة الدولة في حماية الهوية

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية تجسد رؤية الدولة المصرية للحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الحضاري بالتوازي مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وقال سمير إن الاهتمام الرئاسي بتطوير القاهرة التاريخية يؤكد أن الدولة لا تنظر إلى التراث باعتباره مجرد مبانٍ أثرية، بل باعتباره جزءًا أصيلًا من قوة مصر الناعمة وتاريخها الممتد عبر العصور، وهو ما يعزز الانتماء الوطني ويرسخ قيمة الحضارة المصرية لدى الأجيال الجديدة.

خطة التطوير الشاملة ورفع كفاءة المباني

وأضاف أن خطة التطوير الشاملة ورفع كفاءة المباني والمنشآت وفق أعلى المعايير العالمية تمثل رسالة حضارية تؤكد قدرة الدولة المصرية على استعادة الوجه التاريخي للعاصمة بصورة عصرية تحافظ على الطابع المعماري والهوية الثقافية للمنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحويل القاهرة التاريخية إلى مزار حضاري عالمي سيعزز من مكانة مصر الثقافية إقليميًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة في تقديم نموذج متكامل يجمع بين التنمية الحديثة والحفاظ على التراث التاريخي.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث أمس، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف، وتعزيز آليات التعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

توجيهات رئاسية قصوي 

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات جهود تطوير منطقة القاهرة التاريخية ورفع كفاءة مبانيها ومنشآتها. 

وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية قصوى، مع حصر وتطوير كافة المباني والمنشآت ذات الصلة وفقاً لأعلى المعايير، بما يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضاري جاذب.

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
