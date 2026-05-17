لأول مرة.. تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة الحافلات السياحية لنقل الحجاج

محمد الاسكندرانى

قامت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بتشكيل، لأول مرة، غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حركة الحافلات السياحية الناقلة لحجاج الحج السياحي البري منذ انطلاقها من ميناء نوبيع البحري المصري وطوال فترة تواجدها خارج الأراضي المصرية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT).

لأول مرة تتبع حافلات الحج البري

يأتي ذلك استكمالًا للمنظومة الإلكترونية المتكاملة التي أطلقتها الوزارة لأول مرة لتتبع تلك الحافلات داخل وخارج الحدود المصرية، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتعزيز آليات تطوير منظومة الحج السياحي وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في إحكام متابعة رحلات حجاج السياحة البري.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تتولى من خلال هذه الغرفة رصد ومتابعة مواقع وحركة تلك الحافلات السياحية على مدار الساعة، من خلال فريق فني متخصص مُشترك بين الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، وذلك على امتداد مسار الرحلة بدءاً من ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى وصول الحجاج إلى مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك في مسار عودتهم إلى أرض الوطن.

كما أوضح المهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة، أن هذا الفريق المتخصص يتولى رصد حركة كل حافلة سياحية على حدة من خلال أنظمة التتبع الإلكتروني المركبة بها، وقياس سرعتها ومسارها بشكل لحظي، والتأكد من التزامها بخط السير المعتمد ومن انتظام تشغيلها، بجانب قيامه برفع تقارير دورية تتضمن مواقع الحافلات وحالة سيرها وأي ملاحظات تشغيلية، مع التواصل المباشر مع المشرفين والسائقين على متن الحافلات للتدخل الفوري عند الحاجة، فضلًا عن التنسيق المستمر مع لجان الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية، بما يكفل تذليل أي عقبات قد تواجه الرحلة وضمان وصول الحجاج إلى وجهتهم في أمان ويسر.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تتواصل رحلات الحج السياحي البري المتجهة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية حتى  ١٨ من مايو الجاري، حيث ستقل ما يقارب 6000 حاج من حجاج السياحة المصريين على متن 130حافلة سياحية.

