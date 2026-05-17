قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق نشب في مصنع ورق بالعاشر من رمضان
الرئيس السيسي: إعادة توزيع المحاصيل وفق طبيعة الأراضي لتعظيم الإنتاج الزراعي
«الإنتاج الحربي» توقع بروتوكول تعاون لتصنيع أجهزة الهايبر باريك محليًا | صور
رؤساء أحزاب لـ أ ش أ: مشروع الدلتا الجديدة يعكس رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: الحكومة والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحقيق الأمن الغذائي
«شارع الفن» بالقاهرة الخديوية.. مشروع ثقافي لإحياء القوة الناعمة المصرية عبر الفن المفتوح في قلب العاصمة
"المالية": 15.8 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليارات للكهرباء بالموازنة الجديدة
متى موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 شهيدا
وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ولاء الصبان: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة وطنية تجسد إرادة الدولة

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان
حسن رضوان

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" يمثل رسالة قوية تؤكد قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى إنجازات تنموية عملاقة، مشيرة إلى أن المشروع يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مستقبل الزراعة في مصر.

وقالت عضو مجلس النواب إن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروع كشفت حجم الجهد غير المسبوق الذى بذلته الدولة المصرية في تنفيذ هذا المشروع العملاق، خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونقلها عكس الطبيعة الجغرافية، وهو ما يعكس حجم الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للدولة فى مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

زيادة الرقعة الزراعية

وأضافت النائبة ولاء الصبان أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر فقط على استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وإنما يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يساهم في توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلى، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية والأعلاف.
وأشادت "الصبان" بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية التكامل بين الأراضى القديمة والجديدة لتعظيم الإنتاج الزراعى، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رؤية علمية حديثة تستهدف تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل بما يواكب احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
 

كما أكدت أن تنفيذ 19 محطة رفع وشبكة طرق ضخمة تجاوزت 12 ألف كيلومتر لخدمة المشروع، يعكس حجم الاستثمار الكبير الذى تضخه الدولة فى البنية التحتية لدعم خطط التنمية الزراعية والعمرانية.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن ما تحقق فى مشروع الدلتا الجديدة يؤكد أن التنمية الزراعية فى مصر أصبحت مشروع دولة وإرادة شعب، مشيرة إلى أن كلمات الرئيس السيسى بأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق إلا بفضل الله وبجهود الشعب المصرى، تعكس تقدير القيادة السياسية لحجم العمل الوطنى الذى يشارك فيه الجميع من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

النائبة ولاء الصبان مشروع الدلتا الجديدة الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

المتهمين

عمال بمصحة علاج الإدمان.. الداخلية تكشف سبب ضرب شخص بالإسكندرية

المتهمين

ضبط 3 متهمين بسرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة في القاهرة

المتهمين

كسروا زجاج سيارة| ضبط المتهمين بـ سرقة حقيبة من داخل سيارة في الهرم

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد