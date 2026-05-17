ولاء الصبان: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة وطنية تجسد إرادة الدولة

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" يمثل رسالة قوية تؤكد قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى إنجازات تنموية عملاقة، مشيرة إلى أن المشروع يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مستقبل الزراعة في مصر.

وقالت عضو مجلس النواب إن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروع كشفت حجم الجهد غير المسبوق الذى بذلته الدولة المصرية في تنفيذ هذا المشروع العملاق، خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونقلها عكس الطبيعة الجغرافية، وهو ما يعكس حجم الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للدولة فى مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

زيادة الرقعة الزراعية

وأضافت النائبة ولاء الصبان أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر فقط على استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وإنما يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يساهم في توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلى، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية والأعلاف.

وأشادت "الصبان" بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية التكامل بين الأراضى القديمة والجديدة لتعظيم الإنتاج الزراعى، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رؤية علمية حديثة تستهدف تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل بما يواكب احتياجات السوق المحلية والتصديرية.



كما أكدت أن تنفيذ 19 محطة رفع وشبكة طرق ضخمة تجاوزت 12 ألف كيلومتر لخدمة المشروع، يعكس حجم الاستثمار الكبير الذى تضخه الدولة فى البنية التحتية لدعم خطط التنمية الزراعية والعمرانية.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن ما تحقق فى مشروع الدلتا الجديدة يؤكد أن التنمية الزراعية فى مصر أصبحت مشروع دولة وإرادة شعب، مشيرة إلى أن كلمات الرئيس السيسى بأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق إلا بفضل الله وبجهود الشعب المصرى، تعكس تقدير القيادة السياسية لحجم العمل الوطنى الذى يشارك فيه الجميع من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.