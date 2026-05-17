قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
الرئيس البرازيلي: سلمت ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدلتا الجديدة «ملحمة وطنية» تعزّز استقلال القرار الاقتصادي الوطني

مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة

أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لـ مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل عبورًا جديدًا نحو تحقيق الأمن القومي الغذائي وتعزيز استقلال القرار الوطني في ظل الأزمات الجيوسياسية العالمية.

مشروع الدلتا الجديدة

وأوضح الشلمة أن افتتاح الرئيس السيسي لـ "الدلتا الجديدة" إنجاز تاريخي يرسخ استقلال القرار الوطني ويؤمن مستقبل الأجيال، مشدداً على أن الدولة المصرية أثبتت امتلاكها لإرادة سياسية صلبة قادرة على مواجهة أصعب التحديات الجغرافية والتمويلية وتحويل الصحراء إلى شرايين نابضة بالإنتاج والتنمية.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ المكاشفة والمصارحة التي اتسم بها حديث الرئيس السيسي اليوم بشأن التكلفة الإجمالية للمشروع والتي بلغت نحو 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن النجاح في تجميع مياه الصرف الزراعي ومعالجتها ثلاثيًا ونقلها عبر مسارات ممتدة وعكس الميل الجغرافي الطبيعي للأرض بواسطة 19 محطة رفع، يمثل إعجازًا هندسيًا وبشريًا يجسد قدرة الدولة المصرية الحديثة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المعقدة لخدمة الأجيال القادمة.

تحقيق التكامل الزراعي

وأكد النائب عمرو الشلمة على أهمية الرؤية الاقتصادية والعلمية التي طرحها الرئيس بشأن تحقيق التكامل الزراعي بين الأراضي القديمة والجديدة، عبر التركيز على المحاصيل التقليدية كالقمح في الوادي والدلتا، واستغلال طبيعة الأراضي الصحراوية في المحاصيل الملائمة مثل بنجر السكر لتعظيم العائد من كل قطرة مياه.

كما أشار إلى أن مشاركة 150 شركة من القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي تعكس جدية الدولة في بناء شراكة حقيقية وقوية تضمن استدامة النمو وتدعم الاقتصاد الحر.

وأشار إلى الأبعاد الاجتماعية والتنموية الضخمة للمشروع، لاسيما توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة للشباب وتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدًا أن استمرار عجلة البناء في الدلتا الجديدة بالتوازي مع مشروعات توشكى وشرق العوينات وسيناء وصعيد مصر، يبرهن على أن طموح الدولة المصرية لا ينتهي، وأنها تخوض معركة تنمية شاملة ومستمرة من أجل تعظيم الإنتاج وبناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.

الدلتا مشروع الدلتا الجديدة البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الحمير

2 مليون نقصا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الحمير بمصر

مبادرة “شارع الفن”

شارع الفن في وسط البلد.. أكاديمية الفنون تطلق مبادرة لإحياء الإبداع في قلب القاهرة التاريخية

الإمارات

المكتب الإعلامي لأبو ظبي: اندلاع حريق خارج محطة براكة للطاقة النووية إثر غارة جوية بمسيرة

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد