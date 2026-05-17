برلماني: الدلتا الجديدة «ملحمة وطنية» تعزّز استقلال القرار الاقتصادي الوطني

أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لـ مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل عبورًا جديدًا نحو تحقيق الأمن القومي الغذائي وتعزيز استقلال القرار الوطني في ظل الأزمات الجيوسياسية العالمية.

مشروع الدلتا الجديدة

وأوضح الشلمة أن افتتاح الرئيس السيسي لـ "الدلتا الجديدة" إنجاز تاريخي يرسخ استقلال القرار الوطني ويؤمن مستقبل الأجيال، مشدداً على أن الدولة المصرية أثبتت امتلاكها لإرادة سياسية صلبة قادرة على مواجهة أصعب التحديات الجغرافية والتمويلية وتحويل الصحراء إلى شرايين نابضة بالإنتاج والتنمية.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ المكاشفة والمصارحة التي اتسم بها حديث الرئيس السيسي اليوم بشأن التكلفة الإجمالية للمشروع والتي بلغت نحو 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن النجاح في تجميع مياه الصرف الزراعي ومعالجتها ثلاثيًا ونقلها عبر مسارات ممتدة وعكس الميل الجغرافي الطبيعي للأرض بواسطة 19 محطة رفع، يمثل إعجازًا هندسيًا وبشريًا يجسد قدرة الدولة المصرية الحديثة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المعقدة لخدمة الأجيال القادمة.

تحقيق التكامل الزراعي

وأكد النائب عمرو الشلمة على أهمية الرؤية الاقتصادية والعلمية التي طرحها الرئيس بشأن تحقيق التكامل الزراعي بين الأراضي القديمة والجديدة، عبر التركيز على المحاصيل التقليدية كالقمح في الوادي والدلتا، واستغلال طبيعة الأراضي الصحراوية في المحاصيل الملائمة مثل بنجر السكر لتعظيم العائد من كل قطرة مياه.

كما أشار إلى أن مشاركة 150 شركة من القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي تعكس جدية الدولة في بناء شراكة حقيقية وقوية تضمن استدامة النمو وتدعم الاقتصاد الحر.

وأشار إلى الأبعاد الاجتماعية والتنموية الضخمة للمشروع، لاسيما توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة للشباب وتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدًا أن استمرار عجلة البناء في الدلتا الجديدة بالتوازي مع مشروعات توشكى وشرق العوينات وسيناء وصعيد مصر، يبرهن على أن طموح الدولة المصرية لا ينتهي، وأنها تخوض معركة تنمية شاملة ومستمرة من أجل تعظيم الإنتاج وبناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.