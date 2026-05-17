الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب أيمن حامد: الدلتا الجديدة مشروع وطني استراتيجي

النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس التحول الحقيقي في فلسفة التنمية داخل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع يؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو بناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على العلم والتخطيط.

وأوضح “حامد”، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع يجسد رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مجتمعات زراعية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.

 انتقال الدولة إلى مرحلة الاقتصاد الإنتاجي الذكي

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن «الدلتا الجديدة» تمثل نموذجًا متطورًا في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة المياه، عبر الاعتماد على أنظمة حديثة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الاستدامة وترشيد الاستهلاك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل الموارد المتاحة.

وأضاف أن المشروع يعتمد على بنية تحتية ضخمة تشمل محطات معالجة عملاقة، وشبكات ري متطورة، وطرق وخدمات لوجستية متكاملة، ما يجعله مشروعًا تنمويًا شاملًا وليس مجرد توسع زراعي تقليدي.


ولفت النائب أيمن حامد إلى أن المشروع يعكس تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد المصري من الاعتماد على الاستيراد إلى دعم الإنتاج المحلي، من خلال زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.

وأكد أن هذا التوجه يمثل أحد أهم ركائز «الجمهورية الجديدة» التي تضع الإنتاج والتصنيع الزراعي في مقدمة أولوياتها.
واختتم النائب أيمن حامد بيانه بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة ليس مجرد مشروع زراعي، بل رؤية دولة شاملة تستهدف بناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي كأحد أهم محاور الأمن القومي المصري، مشيدًا بجهود الدولة في تنفيذ هذا المشروع العملاق وفق أعلى معايير التخطيط والتنفيذ.

