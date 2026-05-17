بانتظار موافقة ترامب.. واشنطن وتل أبيب ترفعان حالة التأهب لاستئناف حرب إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب القصوى تحسباً لاستئناف الحرب ضد إيران، في حال منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الضوء الأخضر".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر أمنية مطلعة: "في حال أعطى الرئيس ترامب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب، فسيتم شن هجمات مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تستهدف منشآت إيرانية استراتيجية وعسكرية، ضمن عملية منسقة تهدف إلى ردع البرنامج النووي والصاروخي لطهران".





وأضافت المصادر أن "القرار النهائي بيد الإدارة الأمريكية، لكن الاستعدادات الميدانية والاستخباراتية تسير بخطى متسارعة على الأرض".

وأفادت التقارير أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يجريان تنسيقاً عملياتياً مكثفاً، يشمل تحديث خطط الاستهداف المشترك، وتعزيز الجاهزية اللوجستية والاستخباراتية، تمهيداً لتنفيذ هجمات محتملة إذا ما تطلبت الظروف الإقليمية ذلك.