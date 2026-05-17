غدا.. صحة النواب تعقد جلسة استماع موسعة لتنظيم المحتوى الطبي الرقمي

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعاً هاماً غداً الإثنين، لمناقشة أحد أبرز الملفات المرتبطة بالصحة العامة ومواكبة التطورات الرقمية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة عقد جلسة استماع مخصصة بالكامل لمناقشة "الدور الرقابي والتنظيمي للمعلومات الطبية التي تقدم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب البرلمانية والمجتمعية بضرورة التصدي لظاهرة "الأطباء المزيفين" والمنصات غير المرخصة التي تبث إرشادات صحية مغلوطة تؤثر سلباً على حياة المواطنين.

وتستهدف اللجنة خلال اجتماع الغد وضع رؤية متكاملة لآليات تفعيل الرقابة وتحديد المسؤوليات القانونية لمنصات النشر الإلكتروني وصناع المحتوى الطبي.

كما ستتطرق النقاشات إلى سبل دعم المنصات الطبية الرسمية والمعتمدة، بما يضمن وصول معلومات صحية موثوقة ودقيقة للمجتمع ويحافظ على انضباط الشارع الصحي.