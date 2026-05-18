رزان جمال: أعتبر نفسي مصرية.. وفيلم أسد من أهم أعمالي الفنية

أكدت الفنانة رزان جمال، أنها تعتبر نفسها مصرية، خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقته من الجمهور المصري منذ بداية مشوارها الفني، معربة عن تقديرها لحالة القبول والمحبة التي وجدتها داخل مصر.

وقالت رزان جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مشاركتها في فيلم أسد، تمثل واحدة من أهم المحطات الفنية في مسيرتها، مؤكدة أن العمل يحمل قيمة فنية كبيرة وتجربة مميزة على المستوى الإنساني والمهني.

تناول قصة أسد

فيلم أسد المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد.