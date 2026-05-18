أخبار أسوان| انطلاق الامتحانات بكليات الجامعة.. مناقشة لملفات شئون الطلاب.. وتنفيذ خطة رصف الطرق الرئيسية والداخلية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 17/5/2026 أحداث متنوعة .

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 ، مؤكداً على أهمية الإسراع فى الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لتنفيذ خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026 بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد أبو الليل عميد الكلية ،والدكتور حسين آدم. وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته داخل اللجان، تابع رئيس الجامعة انتظام أعمال الامتحانات والتزام الكلية بتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، إلى جانب التأكد من جاهزية القاعات وتوافر سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يسهم في أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

رئيس جامعة أسوان يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة والموارد الطبيعية

جهود متنوعة

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان جلسته رقم (١٤٦) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، والعقيد محمد حمدي مدير إدارة التجنيد بأسوان، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالطلاب والعملية التعليمية، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط الأكاديمي وتقديم الدعم الكامل للطلاب.



مجلس جامعة أسوان يناقش ملفات شؤون التعليم والطلاب

قدم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بطريق توشكى - شرق العوينات عند الكيلو 27، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة تريلا، وأسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.



محافظ أسوان ينعى ضحايا حادث طريق توشكى - شرق العوينات.. والتنسيق مع محافظ الدقهلية لنقل الجثامين