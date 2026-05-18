شباب الإسكندرية تتابع 29 مركزًا وتحيل مركز مبارك للتحقيق

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن المتابعات الميدانية مستمرة بشكل يومي على مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على أن جميع المراكز تحت المجهر لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والخدمي.

متابعة 29 مركز شباب بالاسكندرية

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ متابعات مكثفة، حيث قامت لجان المتابعة بالمرور على 29 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

ووجهت وكيل الوزارة بتشكيل لجان تجوب مراكز الشباب بالإسكندرية للاطمئنان على سير العمل والأنشطة، والنظافة العامة، والانضباط الإداري، وقياس رضا المترددين عن مستوى الخدمات المقدمة.

وقد جابت لجان متعددة مراكز الشباب برئاسة قيادات المديرية والفروع، وشملت المتابعات إدارات:

المنتزه – وسط – شرق – العجمي – برج العرب – الجمرك – غرب – العامرية.

وضمت المراكز التي تمت متابعتها اليوم:

الحرمين – الأنفوشي – كرموز – الفضالي – العبور – النصر – أبيس 10 – المعمورة – طوسون – قرية 15 – أبيس 8 – الجويرية – برج العرب الجديد – الغربانيات – بهيج – الشهيد مهيد – الصفوة – مبارك – برج العرب القديم – المسيري – وادي القمر – عرابي – الناصرية – المطار – الحرية – الصفا – أبو تلات.

وأسفرت المتابعة عن إحالة مركز شباب مبارك للتحقيق الفوري، وذلك لعدم الانضباط الإداري ورصد عدد من الملاحظات التي تتعلق بسير العمل داخل المركز، حيث أكدت وكيل الوزارة أن المتابعة لن تتهاون مع أي تقصير، وأن تطبيق قواعد الانضباط والحوكمة داخل مراكز الشباب أمر غير قابل للتهاون.

وفي المقابل، وجهت وكيل الوزارة الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالمراكز المنضبطة، مؤكدة أهمية الحفاظ على هذا المستوى من الأداء والاستمرار في تقديم الخدمات بصورة لائقة.

وأكدت وكيل الوزارة أن مراكز الشباب تمثل أحد أهم المؤسسات المجتمعية التي تسهم في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، إلى جانب دورها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وشملت الجولة التأكد من نظافة المنشآت والملاعب والقاعات، والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف، وانتظام العمل الإداري، ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

كما شددت وكيل الوزارة على ضرورة استمرار رفع كفاءة مراكز الشباب وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والمترددين، مع تكثيف الأنشطة التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية المهارات، بما يحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري ودعم الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية.

وتأتي هذه المتابعات الدورية في إطار الحرص على تحسين الأداء داخل مراكز الشباب، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الأنشطة المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والسيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية