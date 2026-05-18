الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. حملات مكثفة للهيئة سلامة الغذاء استعداداً لعيد الأضحى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته لمسئولى فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة بقيادة المهندس مايكل ألفى لتكثيف الجهود الرقابية من خلال تنظيم حملات صباحية ومسائية مكثفة على الأسواق ومحال الجزارة ، وذلك فى إطار الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وترتكز الجهود على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال الجزارة بمختلف المدن ، ومتابعة مدى الإلتزام بإشتراطات سلامة الغذاء والشهادات الصحية ، وضبط المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية ، والتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم والمنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك .

جهود مكثفة

وقد أسفرت جهود الحملات التى تم تنفيذها فى مدن أسوان وإدفو عن المرور على 41 محل جزارة ، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين .

ففى مجال الرقابة على محال الجزارة ، تم تحرير 4 محاضر لنقص إشتراطات سلامة الغذاء والشهادات الصحية ، وتم تحرير 10 محاضر إعدام بوزن 95 كيلو من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية للإستخدام الآدمى .

وتؤكد الحملات المكثفة التى ينفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة أسوان على إستمرار الجهود الرقابية والتفتيشية لضمان سلامة الغذاء المعروض بالأسواق ، والحفاظ على صحة المواطنين ، مع الإستعداد الكامل لإستقبال عيد الأضحى المبارك فى أجواء آمنة ومستقرة .

طريقة عمل شوربة الفول النابت

