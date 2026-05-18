كارل أوربان: الجزء الثاني من Mortal Kombat هو النقلة الحقيقية للعالم

تمكن الممثل كارل أوربان من نيل إشادات عديدة من الجمهور والنقاد عن تقديمه شخصية جوني كايج، حيث وصفه كثيرون بأنه سرق الأضواء في الفيلم بسبب الكوميديا الساخرة التي يقدمها، وحضوره الاستثنائي، وطاقته القريبة من روح اللعبة الأصلية، بالإضافة إلى الاستعراضات القتالية التي قدمها، مع عرض الجزء الثاني من فيلم Mortal Kombat،

وقال أوربان إن الفيلم صُمم ليخاطب جمهورًا واسعًا يجمع بين عشّاق اللعبة الأصلية والمشاهدين الجدد، حيث قال: «إذا كنت من عشّاق اللعبة وذهبت إلى السينما، فستحب هذا الفيلم، وإذا لم تكن قد شاهدت أو لعبت Mortal Kombat من قبل، فستحبه أيضًا، هذا الفيلم مصنوع لمحبي الأكشن الكبير والمغامرات الضخمة والممتعة».

ووصف أوربان شخصيته ببساطة قائلًا: «أنا لست بطلًا خارقًا… أنا ممثل»، موضحًا أن الشخصية تدور حول نجم أفلام أكشن سابق يعيش حالة من التراجع المهني قبل أن يجد نفسه فجأة داخل معركة حقيقية تتجاوز كل حدود الخيال.

نجم أكشن هوليوودي

وأضاف أن جوهر الدور يعتمد على التناقض بين الصورة النمطية لنجم أكشن هوليوودي وبين واقع شخصي مهتز، قائلًا: «مسيرته المهنية في الحضيض، ويفتقر تمامًا إلى الثقة بالنفس»، موضحًا أن رحلة جوني كايج داخل الفيلم تتمحور حول إعادة اكتشاف الذات، وكيفية العثور على قوته الداخلية من جديد.

وأكد أن الجزء الثاني يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفيلم الأول، سواء على مستوى البناء البصري أو حجم الأحداث أو تطور الشخصيات، مضيفًا: «أعتقد أن Mortal Kombat II بالنسبة للفيلم الأول يشبه ما مثّله The Road Warrior بالنسبة لـ Mad Max".

وأشار أيضًا إلى أن العمل شهد تطورًا شاملًا في جميع عناصره، قائلًا: “الجميع في هذا الفيلم رفع مستوى أدائه بشكل كبير… هذه أفضل نسخة من هذا العالم رأيناها حتى الآن”

ووصف كارل أوربان تجربته في الفيلم بأنها واحدة من أكثر تجاربه متعة على المستوى المهني، قائلًا: «بكل وضوح، هذا أكثر فيلم مليء بالأكشن والمتعة شاركت فيه في حياتي». كما أشار إلى أن طبيعة التصوير تطلبت جهدًا بدنيًا كبيرًا بسبب اعتماد الفيلم على مشاهد قتال مكثفة وتصميم حركي دقيق، ما جعل التجربة شديدة التحدي على مستوى الأداء والتدريب والتحضير.

فيلم Mortal Kombat الذي يعرض حاليا في 26 دار عرض مصرية منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والقليوبية والبحر الأحمر، ويضم مجموعة من نجوم السينما والأكشن، يتقدمهم كارل أوربان، وأديلين رودولف، وجيسيكا ماكنامي، وجوش لوسون، ولودي لين، وميكهَد بروكس، وتاتي غابرييل، ولويس تان، ودامون هيريمان، ومارتن فورد، إضافة إلى ماكس هوانغ، وتشن هان، وتادانوبو أسانو، وجو تسليم، وهيرويوكي سانادا، ويضم الفريق الإبداعي خلف الكاميرا مدير التصوير ستيفن إف. ويندون، ومصمم الإنتاج يوهي تانيدا، ومونتاج ستيوارت ليفي، وتصميم الأزياء كابي أيرلاند، مع موسيقى أصلية من تأليف بنجامين والفِش، أحد أبرز مؤلفي الموسيقى السينمائية في هوليوود، والذي قدم أعمالًا لأفلام عالمية كبرى مثل Blade Runner 2049 وIT وThe Flash. وإنتاج New Line Cinema وتوزيع Warner Bros. وUnited Motion Picture.