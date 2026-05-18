رئيس وزراء لبنان يبحث مع وفد من رجال الأعمال مشروعات الإنماء والنهوض الاقتصادي

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع وفد من رجال الأعمال في مدينة طرابلس اللبنانية المشروعات الإنمائية الأساسية في المدينة، وسبل تطويرها والإسراع بتنفيذها في مقدمتها مشروع مطار القليعات، ومشروع سكة الحديد، ومعرض الرئيس رشيد كرامي الدولي، إضافة إلى الخطوات العملية المطلوبة لدفع هذه المشروعات قدماً.

وتناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والأمنية في طرابلس اللبنانية، وسبل تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية فيها بما يخدم مصلحة أبناء المدينة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية في ظل ما وصفه المشاركون بالحاجة إلى استثمار الفرص المتاحة أمام طرابلس على المستوى الإقليمي.

وبعد الاجتماع، أكد سامر كبارة باسم الوفد دعم رجال الأعمال لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، مشيداً باهتمامه المتواصل بطرابلس، كاشفاً عن دعوته لرعاية مؤتمر بعنوان «إنماء طرابلس ورؤية طرابلس 2035» بهدف توحيد المشروعات المطروحة تحت مظلة واحدة، وتشبيك المؤسسات الطرابلسية مع الجهات المانحة وسفراء الدول الصديقة، بما يساهم في إطلاق ورشة إنمائية متكاملة للمدينة.