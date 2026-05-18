مسؤول أمريكي: العرض الإيراني الجديد غير كافٍ ويُنذر باستئناف الحرب

قدمت إيران مقترحًا مُحدثا لإنهاء الحرب، لكن البيت الأبيض يرى أنه لا يُمثل تحسّنا جوهريًا وغير كافٍ لإبرام اتفاق، حسبما أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مُطلع على الموضوع.

ويقول المسؤولون الأمريكيون للموقع إن الرئيس دونالد ترامب يُريد اتفاقًا لإنهاء الحرب، لكنه يُفكر في استئنافها بسبب رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي.

وقال المسؤول الأمريكي الرفيع إنه إذا لم تُغير إيران موقفها، فسيتعين على الولايات المتحدة مواصلة المفاوضات "حتى باستخدام القوة العسكرية".

ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات، غدا الثلاثاء، لمناقشة الخيارات العسكرية، وفقاً لما أفاد به مسؤولان أمريكيان.

كانت باكستان قد أرسلت في وقت سابق ‌مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب، إلى ‌الولايات ‌المتحدة، في وقت ‌بدا فيه أن ‌المحادثات ⁠بين الجانبين لا تزال متعثرة.