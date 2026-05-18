وكيل التضامن: تنسيق كامل مع السلطات السعودية لاستقبال الحجاج

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، تفاصيل جديدة بشأن وصول بعثة الحجاج للمملكة العربية السعودية.



وقال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء جديد، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن الأمور جيدة وجاهز لاستقبال الحجاج، متابعا أن تنسيق كامل مع السلطات السعودية لهذا الأمر الكبير ولاستقبال الحجاج.

وأضاف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن لدينا 10 الاف حجاج في الأراضي المقدسة، لافتا إلى أن تنسيق كامل فيما يخص الملف الطبي ولدينا ملف كامل لكل شخص في الحج.

