سفير مصر في إيطاليا: تكريم مواطن وابنه بعد واقعة بطولية تعكس شجاعة المصريين بالخارج

أكد سفير مصر في إيطاليا، السفير بسام راضي، أن واقعة المواطن المصري أسامة محمد عبد الله شلبي ونجله محمد أسامة شلبي تمثل نموذجًا مشرفًا لشجاعة ونخوة المصريين حتى خارج الوطن، مشيرًا إلى أن تصرفهما يعكس روحًا مصرية أصيلة في مواجهة المواقف الصعبة.



وأوضح راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن قرار تكريم المواطن ونجله داخل مقر السفارة جاء تقديرًا لموقفهما البطولي في مدينة مودينا شمال إيطاليا.



وأشار السفير إلى أن أسامة شلبي ونجله خاطرا بحياتهما من أجل المساعدة في إلقاء القبض على منفذ حادث الدهس والطعن المروع، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 12 مواطنًا إيطاليًا من المارة.



وقال: "اتخذوا القرار فجأة بأن يجروا خلفه ويمسكوا به ويطرحوه أرضًا حتى وصلت الشرطة"، مؤكدًا أن هذا التصرف يعكس شجاعة استثنائية وروحًا إنسانية عالية.



إشادة رسمية وإعلامية واسعة



وأضاف راضي أن وسائل الإعلام الإيطالية احتفت بالواقعة بشكل واسع، كما وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شكرًا خاصًا للمواطنين المصريين، وأصدرت وزارة الداخلية الإيطالية بيانًا رسميًا للإشادة بموقفهما البطولي.

رسالة تقدير من السفارة المصرية.



وأكد سفير مصر في إيطاليا أن التواصل مع أسرة البطلين كان واجبًا وطنيًا، مشيرًا إلى أنه نقل إليهما تقدير وشكر الدولة المصرية، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل رسالة إيجابية تعكس صورة مصر أمام المجتمع الأوروبي.



واختتم راضي تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم المواطن ونجله داخل مقر السفارة يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها في الخارج، وإبراز النماذج المشرفة التي تجسد قيم الشجاعة والتضحية في مواجهة المخاطر.