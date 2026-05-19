مجدي مرشد: زيارة رئيس النواب الليبي للبرلمان تعكس قوة العلاقات بين البلدين

رحب الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بزيارة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى جلسة مجلس النواب، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والليبي، وتعزز مسار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مرشد، في تصريح اليوم، أن مجلس النواب المصري يساند كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يحفظ وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا يمثل جزءًا أصيلًا من استقرار الأمن القومي المصري والعربي.

مصر بقيادة الرئيس السيسي لا تزال داعمة للشعب الليبي

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال داعمة للشعب الليبي، وتسعى دائمًا إلى الحلول السياسية التي تحفظ مقدرات الدولة الليبية وتلبي تطلعات شعبها الشقيق، مع رفض القاهرة الكامل لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.

وأضاف أن زيارة المستشار عقيلة صالح تحمل رسائل مهمة بشأن وحدة الصف العربي وقوة العلاقات بين البلدين، وتؤكد استمرار التنسيق البرلماني والسياسي بين مصر وليبيا خلال المرحلة الحالية، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة