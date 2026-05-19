شوبير يكشف شكل بطولة الدوري في الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن شكل نظام بطولة الدوري المصري الموسم الجديد وبعد 24 ساعة نعرف بطل الدوري .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: لا أحد يعرف موعد عودة بطولة الدوري المصري الموسم القادم وفي الغالب سيكون في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف :الدوري سيكون من 20 فريق وبنفس النظام الحالي ومجموعة المنافسة على اللقب هتبقى 8 فرق ومجموعة صراع البقاء ستكون 12 فريقا.

وأوضح : هناك هجوم عنيف علي في الاسماعيلية وأنني متزعم قصة الهبوط، بالطبع، أنا متزعم أن يستمر النظام، وتم عمل استثناء لكن لا يكون هو القاعدة، وتم عمل الاستثناء في الموسم الماضي وبالتالي لا يتكرر في الموسم الحالي.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : كما أن الحديث عن استثناء الزمالك في قصة الرخصة الافريقية، يجب نسسانه، ويجب على كل واحد العمل والزمالك عليه فلوس يجب العمل على حل القضايا.