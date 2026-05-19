توجيهات رئاسية بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي
قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين
الجيش الإيراني يتوعد الأعداء.. والخارجية القطرية: لا يجوز لأي دولة إغلاق هرمز
في ظل الموجة الحارة.. إرشادات لحماية حديثي الولادة من الجفاف ومضاعفات الصيف

منار عبد العظيم

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتزايد المخاطر الصحية التي تهدد الأطفال الرضع، خاصة حديثي الولادة والأطفال الأقل من 6 أشهر، نظرًا لضعف قدرتهم على التكيف مع الأجواء الحارة وتنظيم حرارة أجسامهم بشكل طبيعي، وهو ما يدفع الأطباء للتحذير المستمر من التعرض المباشر للحرارة وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية لحمايتهم من الجفاف والمضاعفات الصحية الخطيرة.

وأكد الدكتور علي كوجك، استشاري أمراض الأطفال وحديثي الولادة، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر بصورة كبيرة على الأطفال الرضع، موضحًا أن هذه الفئة العمرية تعد الأكثر حساسية تجاه الطقس الحار.

تحذير من تأثير الحرارة على الأطفال الرضع

وأوضح استشاري أمراض الأطفال وحديثي الولادة، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” بفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الأطفال الصغار يمتلكون قدرة أقل على تنظيم حرارة الجسم مقارنة بالكبار، لأن المخ لديهم لم يكتمل بعد في التحكم الكامل بدرجة حرارة الجسم.

وأشار إلى أن ذلك يجعل الرضع أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري عند التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة خلال ساعات النهار شديدة الحرارة.

أطفال الشرق الأوسط أكثر تحملًا للحرارة

وأضاف الدكتور علي كوجك أن طبيعة المناخ في منطقة الخليج والشرق الأوسط جعلت جسم الإنسان أكثر قدرة على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالدول الأوروبية والأمريكية.

وأوضح أن الأطفال في منطقتنا قد يتحملون درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية دون ظهور مشكلات صحية خطيرة بشكل سريع، بينما تبدأ المخاطر الصحية في بعض الدول الأوروبية عند درجات حرارة تصل إلى 35 درجة فقط.

إجراءات مهمة لحماية الرضع من حرارة الصيف

وشدد استشاري الأطفال على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الوقائية لحماية الرضع من تأثير الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، ومن أبرزها:

  • الحفاظ على درجة حرارة الغرفة ما بين 24 و26 درجة مئوية.
  • استخدام المراوح أو وسائل التهوية لتبريد الغرفة دون توجيه الهواء مباشرة إلى الطفل.
  • إلباس الطفل ملابس خفيفة وقطنية تساعد على تهوية الجسم وعدم احتباس الحرارة.
  • تجنب تعريض الرضيع لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
  • متابعة الطفل باستمرار للتأكد من عدم ظهور علامات الإجهاد الحراري أو الجفاف.

علامات الجفاف الخطيرة عند الأطفال

وحذر الدكتور علي كوجك من عدد من العلامات التي قد تشير إلى إصابة الطفل بالجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا ضرورة التوجه للطبيب فور ملاحظتها، وتشمل:

  • البكاء دون دموع أو وجود دموع قليلة جدًا.
  • انخفاض عدد مرات التبول أو بقاء الحفاض جافًا لمدة تصل إلى 6 ساعات.
  • ارتفاع درجة حرارة الجسم واحمرار الجلد.
  • اضطرابات الوعي أو الخمول الشديد.

الجفاف الشديد قد يؤدي إلى تشنجات

واختتم استشاري أمراض الأطفال وحديثي الولادة تصريحاته بالتأكيد على أن إهمال أعراض الجفاف قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها التشنجات أو الاختلاجات، وهو ما يستدعي التدخل الطبي الفوري للحفاظ على صحة الطفل وتجنب أي مضاعفات قد تهدد حياته.

أرشيفية

