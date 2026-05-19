وزير الشباب مدافعا عن تغيب وزراء الحكومة: إحنا إخوات وفرقة واحدة

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب انتقادات من عدد من النواب، بسبب تغيب وزراء التخطيط والمالية والعمل عن اجتماع اللجنة، لمناقشة مشاكل العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب.

ومن جانبه، علق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الانتقادات الموجهة لوزراء الحكومة الذين لم يشاركوا في الاجتماع، قائلًا: "نحن في الحكومة اخوات وبلغة الكرة فرقة واحدة، ليس معنى غياب وزير المالية والعمل والتخطيط أنهم تعمدوا عدم الحضور".

قضية العاملين بمراكز الشباب في المقام الأول

وتابع: "أنا مكانهم، لأن وزارة الشباب هي المعنية بقضية العاملين بمراكز الشباب في المقام الأول".

واصل الوزير حديثه: "عدم حضور الوزراء لا يعني أنهم غير مهتمين بالمجلس الموقر، ولكن وزارة الشباب هي المعني الأول، وعدم الحضور ليس تهربًا منهم".

من جانبه، أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة وجهت الدعوة لوزير الشباب فقط، وباقي الوزارات تم توجيه الدعوة للمختصين عن ملف العاملين بمحاضر مجالس الإدارات.

وكان النائب أحمد البرلسي انتقد تغيب وزراء المالية والعمل والتخطيط عن حضور اجتماع اللجنة، موجهًا حديثه لوزير الشباب قائلًا: "أشكرك باعتبارك الوحيد الذي شارك في الاجتماع، فيما تغيب باقي الوزراء الذين تم توجيه الدعوة لهم".