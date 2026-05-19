شريف مختار: الطب رسالة.. وعلى الأطباء رد الجميل لمصر

تحدث الدكتور شريف مختار، أستاذ أمراض القلب وطب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن تميز الأطباء المصريين رغم فارق الإمكانيات بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن مصر تضم كفاءات طبية كبيرة عبر مختلف التخصصات.

وخلال مداخلة في برنامج «قلبك مع جمال شعبان» الذي يقدمه جمال شعبان، أوضح أنه ما زال حريصًا على متابعة كل جديد في تقنيات علاج القلب رغم تقدمه في السن، مشيرًا إلى فخره بوجود العديد من تلاميذه في مستشفيات مختلفة.

«الطبيب العربي»

الدكتور شريف مختار



كما عبّر عن اعتزازه بحصوله على جائزة «الطبيب العربي» في مجال التميز والريادة والأثر المهني الطبي، مؤكدًا أن رحلته مع الطب بدأت منذ عام 1982، أي منذ أكثر من 44 عامًا، وأنه يشعر بالرضا عما قدمه في مجال علاج أمراض القلب.

ورد الجميل لمصر

ووجه رسالة إلى شباب الأطباء، شدد فيها على أن الطب رسالة قبل أن يكون مهنة، داعيًا الأطباء إلى السعي لتحقيق أهدافهم وخدمة وطنهم ورد الجميل لمصر.

وفي وقت سابق هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد شريف مختار، أستاذ أمراض القلب وطب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بمناسبة فوزه بجائزة «الطبيب العربي» في مجال التميز والريادة والأثر المهني الطبي.

إنجازات علمية ومهنية



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدكتور محمد شريف مختار يمثل قيمة علمية وطبية رفيعة، ونموذجًا مشرفًا للعطاء والإخلاص في خدمة الطب والبحث العلمي والتعليم الطبي، مشيرًا إلى أن إسهاماته الممتدة كان لها بالغ الأثر في إعداد أجيال من الأطباء، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المتخصصة.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن اعتزازه الكبير بما يحققه أبناء مصر من نجاحات وإنجازات علمية ومهنية، تسهم في تعزيز مكانة مصر الطبية والعلمية، وترسيخ دورها الريادي في دعم القطاع الصحي عربيًا ودوليًا.

من الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الصحة العرب، التابع لجامعة الدول العربية، منح هذه الجائزة تقديرًا لمسيرته المهنية العلمية والطبية الرائدة، وإسهاماته المتميزة في تخصص أمراض القلب وطب الحالات الحرجة.

ويعد هذا التكريم العربي تأكيدًا على المكانة المتميزة التي يحظى بها العلماء والأطباء المصريون على المستويين العربي والدولي، وشهادة على ريادة المدرسة الطبية المصرية وإسهاماتها المؤثرة في مختلف التخصصات الطبية.