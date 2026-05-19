حلمي عبد الباقي : ملف علاج زوجتي تضخّم رغم انتهاء الأمر

تحدث المطرب حلمي عبد الباقي، عن الجدل المثار حول ما تردد بشأن تجاوزات مالية مرتبطة بعلاج زوجته، مؤكداً خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة أن الأمر تم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية والطبيعية داخل النقابة، وأنه قام بالفعل بسداد المبالغ المطلوبة بالكامل، تماماً مثل أي عضو آخر حدث لديه تجاوز في سقف العلاج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ نهاية كل عام تشهد مراجعات مالية داخل النقابة، وقد يتم إخطار بعض الأعضاء بوجود مبالغ إضافية مستحقة نتيجة تجاوز قيمة العلاج المحددة.

وتابع أنه التزم بالسداد فوراً، ولديه إيصالات رسمية تثبت ذلك، بالإضافة إلى إنذار عرض رسمي داخل المحكمة لصالح النقابة، مؤكدًا، أن ما يتردد عن وجود أزمة خاصة بزوجته يتم تكراره بشكل مبالغ فيه رغم انتهاء الأمر قانونياً ومالياً.

وتابع المطرب أن هناك حالات مشابهة تم التعامل معها بنفس الطريقة، مشيراً إلى أن الإعفاءات والعلاجات كانت تتم بشكل معلن وموثق، متسائلاً: "طالما كانت الأمور تسير بهذا الشكل منذ البداية، لماذا يتم الاعتراض الآن فقط؟".

لم يتم الاعتراض عليها في أوقاتها

وأوضح أن بعض الخطابات الرسمية كانت تتضمن إعفاءات معتمدة ولم يتم الاعتراض عليها في أوقاتها، ما يؤكد أن الإجراءات كانت معروفة داخل النقابة وليست سراً على أحد.