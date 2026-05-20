استمرارًا لجولاته الميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد سوق الباعة الجائلين بمنفلوط

واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولاته التفقدية بمراكز المحافظة، حيث تفقد سوق الباعة الجائلين بمدينة منفلوط، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والوقوف على احتياجات المواطنين، في إطار خطة المحافظة لإعادة تنظيم الأسواق والحد من العشوائية بالشوارع الرئيسية.

رافق المحافظ خلال الجولة وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعماد عزيز وكرم عبدالحفيظ نائبا رئيس المركز.

وتفقد محافظ أسيوط مكونات السوق الذي يضم 167 محلاً وباكية على مساحة تقارب 3 آلاف متر مربع بمنطقة الصياد أمام مسجد مسك الختام، واستمع إلى شرح حول نسب الإشغال ومستوى الخدمات المتاحة، وحرص على التحاور مع عدد من الباعة والمواطنين للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير السوق وتوفير الخدمات اللازمة لضمان انتظام العمل وتيسير حركة البيع والشراء.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسواق الحضارية وتنظيم أوضاع الباعة الجائلين، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير مصدر رزق كريم للباعة، إلى جانب القضاء على المظاهر العشوائية والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية والمظهر الحضاري للشوارع.

وشدد المحافظ على أهمية الاستغلال الأمثل لجميع المحلات والباكيات داخل السوق، موجهًا بدراسة المعوقات التي تواجه الباعة والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

كما وجه باستمرار حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مع تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والمنشآت الخدمية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.