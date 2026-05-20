سيف زاهر يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وسيراميكا

تخوض أندية مرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث تُلعب جميع المواجهات فى توقيت واحد، لحسم اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأثار الإعلامي سيف زاهر الجدل بشأن مباراة الزمالك و سيراميكا كيلوباترا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاتبا: من سيسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا اليوم في شباك الزمالك؟".

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري ضد الأهلي الساعة 8 مساءً، على قناة on sport max.

بيراميدز ضد سموحة، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport plus.

الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 8 مساءً، على قناة on sport.