هشام نصر: التتويج بالدوري هدية لجماهير الزمالك.. ولن ننام حتى نتمكن من فك القيد

أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أن التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم يعد إنجازًا كبيرًا في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي، مشددًا على أن جماهير الزمالك تستحق هذه الفرحة بعد دعمها المستمر للفريق طوال الموسم.

وقال هشام نصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: “مبروك لكل جماهير نادي الزمالك ومبروك علينا الدوري، الدوري الممتاز أكبر هدية للجمهور الذي يستحق التتويج بالبطولة بعد مساندته الدائمة للفريق”.

وأضاف: “في ظل الظروف الحالية بالنادي، تحقيق الدوري يعتبر إنجازًا غير عادي”.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن النادي ما زال يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، موضحًا: “لدينا أخطاء ومشاكل بالطبع، لكن نمتلك لاعبين رجال وجمهورًا عظيمًا لا يترك فريقه أبدًا”، كما وعد جماهير القلعة البيضاء بالعمل المستمر من أجل حل أزمة القيد، قائلًا: “أوعد جمهور الزمالك أننا لن ننام حتى نفك أزمة القيد”.

واختتم هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن نتائج الموسم الحالي، موضحًا أن الفريق كان يتمنى التتويج ببطولة الكونفدرالية أيضًا، لكنه سعيد بحصد لقب الدوري، مؤكدًا أن الإدارة ستتخذ قرارات تُرضي جماهير الزمالك خلال المرحلة المقبلة.