طريقة عمل كيك شوكولاتة الطاسة.. بمذاق لا يقام

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك شوكولاتة الطاسة، فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقدميها لأفراد أسرتك.

مقادير كيك شوكولاتة الطاسة



● 1 كوب دقيق

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● 2 ملعقة كبيرة كاكاو

● 1 بيض

● فانيلا

● 1/3 كوب لبن

● ¼ كوب سكر

● ¼ كوب زيت

للصوص:

● 1 ملعقة كبيرة كاكاو

● ¾ كوب + 1 ملعقة كبيرة حليب

● 1/3 كوب + 1 ملعقة كبيرة سكر بودرة



للوجه:

● 1 كوب حليب بودرة

● ¾ كوب سكر بودرة

● ½ كوب كاكاو خام

● ½ كوب ماء ساخن تقريباً

● 1 علبة قشطة



طريقة تحضير كيك شوكولاتة الطاسة



تخلط مقادير الكيك وتوضع في طاسة وتغطى وتطهى على النار

ترفع مقادير الصوص على النار وتخلط جيدا ثم تترك لتبرد

تسقى بها الكيكة بعد أن تطهى



في الكبة، تخلط مقادير الوجه للحصول على صوص كريمي القوام

يضاف الصوص على الوجه

وتقدم