قبل العيد.. طرق تخزين اللحمة بشكل صحيح

مع اقتراب عيد الأضحى، تتصدر طرق التخزين الصحيحة للحوم الأضاحي اهتمامات الأسر، للحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها الغذائية لأطول فترة ممكنة، وسط تحذيرات من التخزين العشوائي الذي قد يؤدي إلى فسادها أو تغيّر خصائصها.

ويؤكد خبراء التغذية أن الخطوة الأهم تبدأ بعد الذبح مباشرة، حيث يُنصح بترك اللحوم لتبرد في درجة حرارة الثلاجة لعدة ساعات قبل التجميد، مع تجنب وضعها في الفريزر وهي ما تزال ساخنة، للحفاظ على قوامها وجودتها.

كما شددوا على أهمية تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة مناسبة للاستخدام اليومي، وتعبئتها في أكياس محكمة الغلق مع تفريغ الهواء قدر الإمكان، وكتابة تاريخ التخزين على كل عبوة لتسهيل الاستخدام لاحقًا.

وأشار الخبراء إلى أن درجات التجميد المثالية يجب أن تكون عند -18 درجة مئوية أو أقل، موضحين أن مدة التخزين تختلف حسب نوع اللحوم، حيث يمكن حفظ اللحوم الحمراء لفترات أطول مقارنة بالكبدة والمفروم التي تحتاج لاستهلاك أسرع.

ونصحوا بضرورة إذابة اللحوم داخل الثلاجة فقط وليس في درجة حرارة الغرفة، مع تجنب إعادة التجميد بعد الذوبان، للحفاظ على السلامة الغذائية وتفادي أي مخاطر صحية محتملة.