صحة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري الإدارات الفنية ومديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية، وذلك لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية .

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع أشار الى ضرورة التأكد من الانتظام الكامل للفرق الطبية بجميع المستشفيات، على مدار الساعة مع التأكيد على الالتزام الكامل بجداول النوبتجيات وخطط الطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد.



كما وجه الدكتور أسامة بلبل بضرورة مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من كفاية أرصدة أكياس الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم، فضلًا عن مراجعة كفاءة الأجهزة الطبية وأجهزة الطوارئ والعناية المركزة والتأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها ، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة ، وتوافر أسرة الرعاية والحضانات والأكسجين بشكل كافٍ.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شدد على تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المستشفيات والمنشآت الصحية طوال فترة العيد،

ومدي جاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ ، والانعقاد المستمر لغرف الأزمات والطوارئ على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة الطوارئ الرئيسية بالمديرية.

رفع طوارىء عيد الأضحي

وفي نفس السياق متابعة أعمال الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية وشبكات الغازات الطبية تحسبًا لأي طوارئ. ، التأكد من جاهزية سيارات الإسعاف والتنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية ،

وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة داخل جميع الأقسام الطبية.

تنفيذ خطة التأمين الصحي

واكد وكيل الوزارة إلى أن المديرية تتابع بشكل مستمر تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.