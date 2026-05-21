محافظ الغربية: رفع 520 طن مخلفات والتعامل مع 10 بؤر بالمراكز والمدن

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة متواصلة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع التراكمات والمخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن التعامل مع 10 بؤر لتجمعات القمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 6 بؤر إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ4 بؤر أخرى، بإجمالي 520 طنًا من المخلفات والقمامة التي تم رفعها ونقلها أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة، في تحرك ميداني مكثف يعكس استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للقضاء على التراكمات التاريخية وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

رفع تلال واكوام القمامة

وشهد مركز زفتى تنفيذ حملة موسعة ومكبرة لرفع تراكمات المخلفات، أسفرت وحدها عن رفع 220 طنًا من القمامة والمخلفات، في واحدة من أكبر حملات النظافة التي شهدها المركز خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل وفرق النظافة للعمل على مدار اليوم لرفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والقرى.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية بكافة المراكز والمدن، مع تكثيف المتابعة الميدانية وعدم السماح بعودة أي تجمعات عشوائية مرة أخرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف أنحاء المحافظة.

تحسين النظافة العامة

وأضاف المحافظ أن ملف النظافة العامة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، في ظل خطة شاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لأهالي الغربية.