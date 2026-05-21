حصول نادي جزيرة الورد بالمنصورة على شهادة الجودة العالمية الأيزو

تسلم النائب طارق عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، شهادة الجودة العالمية "الأيزو 9001" (ISO 9001:2015)، عقب نجاح النادي في استيفاء كافة المعايير الدولية وتطبيقها الشامل على مستوى جميع إدارات النادي البالغ عددها 37 إدارة،في طفرة إدارية غير مسبوقة تضعه في مقدمة الهيئات الرياضية بمصر،

واقيمت بقاعة المؤتمرات بمقر النادي، بحضور وفد من شركة "TÜV Austria Egypt" المانحة للشهادة، ولفيف من الشخصيات البارزة وأعضاء الجمعية العمومية.

شهدت الاحتفالية حضور كل من:

أعضاء مجلس إدارة النادي، والمحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وعبر النائب طارق عبد الهادي عن اعتزازه الشديد بهذا الإنجاز الدال على الفكر المؤسسي الحديث والمنضبط الذي يدار به النادي، مؤكدًا أن تطبيق معايير الأيزو على كافة الإدارات الـ 37 دون استثناء يستهدف بالدرجة الأولى ترسيخ الحوكمة، وضمان تقديم أفضل الخدمات لرواد النادي وأعضاء جمعيته العمومية وفقًا لأعلى مستويات الكفاءة والتحول الرقمي.

كما أشادت لجنة التدريب والتثقيف بالنادي، رفقة وفد الشركة المانحة، بالطفرة الإدارية والهيكلية التي شهدها النادي، والتي أهّلته لاستحقاق هذه الشهادة الدولية بجدارة، لتؤكد ريادة نادي جزيرة الورد كأحد أبرز القلاع الرياضية والاجتماعية في مصر.