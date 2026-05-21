نائب : القيادة السياسية وضعت التعليم على رأس أولويات بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن ما يشهده قطاع التعليم من تطوير غير مسبوق يعكس رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل بناء الإنسان المصري وتحديث منظومة التعليم في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.

وقال مرجان خلال تصريح له اليوم، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خطوات جادة لإصلاح التعليم، سواء من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، أو تطوير المناهج، أو إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية، بما يواكب متطلبات العصر ويؤسس لجيل قادر على المنافسة والابتكار.

تأهيل المعلمين يمثل ركيزة أساسية لاستمرار نجاح الإصلاح التعليمي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المعلم المصري كان وما زال حجر الأساس في نجاح منظومة التطوير، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون في مختلف المحافظات رغم التحديات، مؤكدًا أن دعم وتأهيل المعلمين يمثل ركيزة أساسية لاستمرار نجاح الإصلاح التعليمي.

وأختتم النائب محمود مرجان حديثه، بالاشارة إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية والحكومة لملف التعليم، وهو ما يؤكد أن الدولة تتحرك وفق خطة استراتيجية طويلة المدى تستهدف بناء منظومة تعليمية حديثة، قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.