سمير فرج : البيان الصيني الروسي رسالة مباشرة لترامب وإنهاء عصر القطب الواحد

قال اللواء سمير فرج إن البيان المشترك الصادر عقب زيارة الرئيس الروسي إلى الصين حمل رسائل سياسية واضحة، أبرزها التأكيد على ضرورة استعادة الأمم المتحدة لدورها وقوتها وقدرتها على تنفيذ القرارات الدولية.

دعوات لوقف الحروب في أوكرانيا وغزة وإيران

وأوضح فرج أن البيان طالب بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، وعودة السلام، كما دعا إلى وقف الحرب في غزة وتنفيذ المبادرات المطروحة، بالإضافة إلى وقف التصعيد ضد إيران وإدانة الهجوم الإسرائيلي عليها.

“الرسالة موجهة إلى ترامب”

وأكد فرج أن الرسائل الواردة في البيان الصيني الروسي موجهة بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن التحركات الدولية الحالية تؤكد أن العالم لم يعد خاضعًا لقطب واحد تقوده الولايات المتحدة فقط.

سمير فرج: العالم يتجه إلى تعدد الأقطاب

وأضاف أن المشهد الدولي يشهد بروز أقطاب جديدة تتمثل في روسيا والصين، مع احتمالات ظهور قطب أوروبي مستقل مستقبلًا، خاصة بعد الدعوات الأوروبية لإنشاء جيش أوروبي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة داخل حلف الناتو.

انتقاد لتعطيل قرارات الأمم المتحدة

وأشار فرج إلى أن الصين وروسيا تدافعان عن تفعيل دور الأمم المتحدة بسبب عدم تنفيذ العديد من قرارات مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بات يطالب باحترام المواثيق الدولية وتنفيذ القرارات الأممية.

روسيا ترى أن الناتو يطيل أمد الحرب في أوكرانيا

وأوضح أن موسكو تعتبر أن استمرار دعم دول حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يعرقل وقف إطلاق النار، مضيفًا أن روسيا ترى أن إنهاء الدعم العسكري الغربي قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية للحرب.