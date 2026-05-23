طبيب يحذر: لا تتناول هذا النوع من الخبز

لطالما تم تسويق الخبز الأسمر كبديل صحي للخبز الأبيض، خاصةً بين المستهلكين المهتمين باللياقة البدنية والأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن.

ولكن وفقًا للدكتور أنشومان كوشال، جراح الجهاز الهضمي، فإن معظم "الخبز الأسمر" المباع قد لا يكون صحيًا كما يعتقد البعض.

ويدّعي الطبيب أن جزءًا كبيرًا من الخبز الأسمر المتوفر تجاريًا هو في الأساس دقيق مكرر، أو ما يُعرف بـ "مايدا "، مُلوّن باللون البني باستخدام مُلوّن الكراميل INS 150A.

وقال الدكتور كوشال لمتابعيه على إنستجرام: "تعتقدون أن تناول الخبز الأسمر، وليس الأبيض، صحي.

هل الخبز الأسمر صحي حقاً؟



يظنّ كثير من المستهلكين أن الخبز الأسمر يُصنع تلقائياً من القمح الكامل ويحتوي على نسبة أعلى من الألياف والمغذيات والكربوهيدرات بطيئة الهضم ومع ذلك، تسمح لوائح وضع العلامات الغذائية في الهند للمصنّعين بتسمية الخبز "خبزاً أسمر" حتى لو كان يحتوي على 50% فقط من دقيق القمح الكامل، بينما تتكون النسبة المتبقية غالباً من دقيق مكرر.

هذا يعني أن العديد من أنواع الخبز التي تُسوّق على أنها صحية قد تتصرف داخل الجسم بشكل مشابه للخبز الأبيض. يقول الدكتور كوشال: "إذا كانت قائمة المكونات تشير إلى 51% قمح، فماذا تمثل النسبة المتبقية البالغة 49%؟ بالطبع، إنها دقيق القمح الأبيض - نفس المكون الموجود في الخبز الأبيض. وهذا اللون البني هو نفسه لون الكراميل الموجود في مشروب كوكاكولا".

وأضاف: "اقرأ الملصق، المكون الأول هو الأهم"، وحثّ المستهلكين على فحص قوائم المكونات بدقة بدلاً من الاعتماد على الادعاءات الموجودة على العبوة.

الفرق في مؤشر نسبة السكر في الدم ضئيل



من أبرز الافتراضات الشائعة حول الخبز الأسمر أنه أفضل بكثير للتحكم في مستوى السكر في الدم. لكن البيانات العلمية تشير إلى أن الفرق قد يكون ضئيلاً بشكل مفاجئ.

بحسب نتائج نُشرت في مجلة "Diabetes Care" (أتكينسون وآخرون، 2008)، يبلغ المؤشر الجلايسيمي للخبز الأبيض حوالي 75، بينما يبلغ المؤشر الجلايسيمي للخبز الأسمر حوالي 74، أي بفارق نقطة واحدة فقط. يقيس المؤشر الجلايسيمي سرعة رفع الطعام لمستويات السكر في الدم. قد تتسبب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع في ارتفاعات سريعة في مستوى الجلوكوز في الدم، مما قد يُسهم في زيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، وزيادة الشعور بالجوع.

يقول الخبراء إنه ما لم يكن الخبز مصنوعًا بالفعل من الحبوب الكاملة ذات المحتوى العالي من الألياف، فإن مجرد تغيير لونه لا يجعله أكثر صحة.

إضافات خفية في الخبز التجاري



ومن المخاوف الأخرى التي أثارها الخبراء قائمة الإضافات الطويلة المستخدمة في الخبز المعلب. فغالباً ما تحتوي الأرغفة التجارية على ما بين 8 إلى 12 مادة مضافة، بما في ذلك مستحلبات مثل INS 471 وINS 472e وINS 481.

تُساهم هذه الإضافات في تحسين قوام الطعام، وإطالة مدة صلاحيته، وزيادة نعومته، إلا أن بعض الأبحاث تُشير إلى أنها قد تُؤثر سلبًا على صحة الأمعاء. فقد ربطت دراسة أجراها تشاسينغ وآخرون عام ٢٠١٥، ونُشرت في مجلة Nature ، بين بعض المستحلبات واضطراب الميكروبيوم المعوي والتهاب الأمعاء في نماذج تجريبية. ويواصل العلماء دراسة كيفية تأثير الأطعمة فائقة المعالجة والإضافات الغذائية على الهضم، والتمثيل الغذائي، والصحة على المدى الطويل.

كيفية اختيار الخبز الصحي



ينصح خبراء التغذية بفحص مكونات الخبز بعناية قبل شرائه. عادةً ما تحتوي الخيارات الصحية على ما يلي:

قمح كامل 100% مدرج كمكون أول

محتوى غني بالألياف

الحد الأدنى من الإضافات والمواد الحافظة

بدون إضافة ألوان الكراميل

مكونات أقل معالجة بشكل مفرط

ينصح الخبراء أيضاً بالحد من استهلاك الأطعمة المعلبة والمعالجة بشكل عام، وإدخال المزيد من الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف في النظام الغذائي. ورغم أن الخبز الأسمر ليس بالضرورة غير صحي، يحذر الأطباء من أن المصطلحات التسويقية قد تضلل المستهلكين وتوهمهم بأنهم يتخذون خياراً صحياً، بينما قد يكونون في الواقع يتناولون دقيقاً مكرراً.

