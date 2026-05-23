قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
من قلب المتحف البريطاني.. زاهي حواس يطلق نداءً عالمياً لاسترداد حجر رشيد
نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026
لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة
موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة
سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة
معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة
مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم
عروض وأسعار لا تصدق.. حملات رقابية على محلات بيع الدواجن المخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طبيب يحذر: لا تتناول هذا النوع من الخبز

الخبز
الخبز
هاجر هانئ

لطالما تم تسويق الخبز الأسمر كبديل صحي للخبز الأبيض، خاصةً بين المستهلكين المهتمين باللياقة البدنية والأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن.

ولكن وفقًا للدكتور أنشومان كوشال، جراح الجهاز الهضمي، فإن معظم "الخبز الأسمر" المباع قد لا يكون صحيًا كما يعتقد البعض.

ويدّعي الطبيب أن جزءًا كبيرًا من الخبز الأسمر المتوفر تجاريًا هو في الأساس دقيق مكرر، أو ما يُعرف بـ "مايدا "، مُلوّن باللون البني باستخدام مُلوّن الكراميل INS 150A.

وقال الدكتور كوشال لمتابعيه على إنستجرام: "تعتقدون أن تناول الخبز الأسمر، وليس الأبيض، صحي.

هل الخبز الأسمر صحي حقاً؟


يظنّ كثير من المستهلكين أن الخبز الأسمر يُصنع تلقائياً من القمح الكامل ويحتوي على نسبة أعلى من الألياف والمغذيات والكربوهيدرات بطيئة الهضم ومع ذلك، تسمح لوائح وضع العلامات الغذائية في الهند للمصنّعين بتسمية الخبز "خبزاً أسمر" حتى لو كان يحتوي على 50% فقط من دقيق القمح الكامل، بينما تتكون النسبة المتبقية غالباً من دقيق مكرر.

هذا يعني أن العديد من أنواع الخبز التي تُسوّق على أنها صحية قد تتصرف داخل الجسم بشكل مشابه للخبز الأبيض. يقول الدكتور كوشال: "إذا كانت قائمة المكونات تشير إلى 51% قمح، فماذا تمثل النسبة المتبقية البالغة 49%؟ بالطبع، إنها دقيق القمح الأبيض - نفس المكون الموجود في الخبز الأبيض. وهذا اللون البني هو نفسه لون الكراميل الموجود في مشروب كوكاكولا".

وأضاف: "اقرأ الملصق، المكون الأول هو الأهم"، وحثّ المستهلكين على فحص قوائم المكونات بدقة بدلاً من الاعتماد على الادعاءات الموجودة على العبوة.

الفرق في مؤشر نسبة السكر في الدم ضئيل


من أبرز الافتراضات الشائعة حول الخبز الأسمر أنه أفضل بكثير للتحكم في مستوى السكر في الدم. لكن البيانات العلمية تشير إلى أن الفرق قد يكون ضئيلاً بشكل مفاجئ.

بحسب نتائج نُشرت في مجلة "Diabetes Care" (أتكينسون وآخرون، 2008)، يبلغ المؤشر الجلايسيمي للخبز الأبيض حوالي 75، بينما يبلغ المؤشر الجلايسيمي للخبز الأسمر حوالي 74، أي بفارق نقطة واحدة فقط. يقيس المؤشر الجلايسيمي سرعة رفع الطعام لمستويات السكر في الدم. قد تتسبب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع في ارتفاعات سريعة في مستوى الجلوكوز في الدم، مما قد يُسهم في زيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، وزيادة الشعور بالجوع.

يقول الخبراء إنه ما لم يكن الخبز مصنوعًا بالفعل من الحبوب الكاملة ذات المحتوى العالي من الألياف، فإن مجرد تغيير لونه لا يجعله أكثر صحة.

إضافات خفية في الخبز التجاري


ومن المخاوف الأخرى التي أثارها الخبراء قائمة الإضافات الطويلة المستخدمة في الخبز المعلب. فغالباً ما تحتوي الأرغفة التجارية على ما بين 8 إلى 12 مادة مضافة، بما في ذلك مستحلبات مثل INS 471 وINS 472e وINS 481.

تُساهم هذه الإضافات في تحسين قوام الطعام، وإطالة مدة صلاحيته، وزيادة نعومته، إلا أن بعض الأبحاث تُشير إلى أنها قد تُؤثر سلبًا على صحة الأمعاء. فقد ربطت دراسة أجراها تشاسينغ وآخرون عام ٢٠١٥، ونُشرت في مجلة Nature ، بين بعض المستحلبات واضطراب الميكروبيوم المعوي والتهاب الأمعاء في نماذج تجريبية. ويواصل العلماء دراسة كيفية تأثير الأطعمة فائقة المعالجة والإضافات الغذائية على الهضم، والتمثيل الغذائي، والصحة على المدى الطويل.

كيفية اختيار الخبز الصحي


ينصح خبراء التغذية بفحص مكونات الخبز بعناية قبل شرائه. عادةً ما تحتوي الخيارات الصحية على ما يلي:

قمح كامل 100% مدرج كمكون أول
محتوى غني بالألياف
الحد الأدنى من الإضافات والمواد الحافظة
بدون إضافة ألوان الكراميل
مكونات أقل معالجة بشكل مفرط
ينصح الخبراء أيضاً بالحد من استهلاك الأطعمة المعلبة والمعالجة بشكل عام، وإدخال المزيد من الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف في النظام الغذائي. ورغم أن الخبز الأسمر ليس بالضرورة غير صحي، يحذر الأطباء من أن المصطلحات التسويقية قد تضلل المستهلكين وتوهمهم بأنهم يتخذون خياراً صحياً، بينما قد يكونون في الواقع يتناولون دقيقاً مكرراً.
 

الخبز الخبز الأسمر الوزن القمح الكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير ضرائب يكشف حقيقة إلغاء ضريبة التصرفات العقارية للأقارب

صورة أرشيفية

المسيرة التي أسقطها الجيش السوداني عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا

أرشيفية

رامي زهدي: التحركات الإسرائيلية في أرض الصومال انتهاك للقانون الدولي

بالصور

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد