تكريم حفظة القرآن الكريم في مسجد الرضوان بالعلمين الجديدة| صور

ايمن محمود

 شهد الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد الرضوان، بحضور، فضيلة الشيخ الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية، والشيخ أحمد عبد الحميد مدير إدارة أوقاف العلمين، والشيخ أحمد الصواف إمام مسجد الرضوان، والدكتور عادل عبدالله نائبًا عن رواد المسجد، وسط أجواء روحانية مميزة.

توزيع الهدايا 

وتضمنت الاحتفالية فقرات لتلاوة القرآن الكريم، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال المكرمين من حفظة كتاب الله، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية.

أهمية دعم النشء 

وأعرب الدكتور محمد خلف الله عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدًا أهمية دعم النشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، لما يمثله ذلك من بناء حقيقي للإنسان وترسيخ لقيم الأخلاق والانتماء، مشيدًا بالدور المجتمعي والدعوي الذي تقوم به المساجد في نشر الوعي والفكر المعتدل.

الأوقاف ودعم الأنشطة الدينية

وألقى الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح كلمة أكد خلالها حرص وزارة الأوقاف على دعم الأنشطة الدينية والتوعوية، والعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بحرص أهالي ورواد المسجد على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الدكتور محمد خلف الله تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للأنشطة المجتمعية والدينية بمدينة العلمين الجديدة، كما تم تكريم الدكتور محمود شاهين لدوره الدعوي وجهوده في نشر الفكر الوسطي، إلى جانب تكريم عدد من رواد المسجد وحفظة القرآن الكريم، في لفتة تعكس روح التقدير لكل من يساهم في خدمة بيوت الله ودعم النشء.

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
صحة الشرقية
تسلا
زيت الفرامل
