بني سويف: تحرير أكثر من 320محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف،برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وفي إطار خطة المحافظة لعيد الأضحى المُبارك.

وأسفرت الحملات ، التي تمت خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو 2026، عن تحرير 323محضرًا، شملت: 186 مخالفة للمخابز البلدية، و26 مخالفة للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 40 مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و6 مخالفات خاصة بجنح المواد البترولية، و6 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 25 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و34 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.