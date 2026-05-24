قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي معاه كل حاجة .. أحمد غانم سلطان: الـvar ساعد في عودة الزمالك للمنافسة على الدوري مرة أخرى
أدعية الحج والعمرة كاملة .. اعرف ماذا يُقال في كل المناسك
ترامب يكشف تفاصيل مُحادثاته مع الرئيس السيسي وقادة الشرق الأوسط.. ورئيس وزراء باكستان يُقدّم له التهنئة
أحمد غانم سلطان: المهدي سليمان الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر بالمونديال.. واستبعاد مصطفى محمد «غريب»
أطعمة تسبّب عسر الهضم وارتجاع المريء .. تعرّف عليها
ذعر في البيت الأبيض .. عملية إطلاق نار قرب نقطة تفتيش ومقتل المهاجم | شاهد
نستحق الاحترام | محمد السيد: كنّا واثقين من الفوز بالدوري.. وجمهور الزمالك سر قوتنا
حفاظا على سلامة أسرتك.. أخطاء شائعة عند تخزين اللحوم في الفريزر خلال العيد
مرشدة سياحية تكشف كواليس جولة «جيسون ستاثام» وزوجته بالأهرامات .. ماذا قال؟
ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها
«سي إن إن»: مقتـ.ـل المشتبه به في الهجوم المسلح قرب البيت الأبيض
بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبوتيفاي يرفع سقف طموحاته ويكشف رسمياً عن خطة إعلامية ضخمة لعام 2026

سبوتيفاي
سبوتيفاي
احمد الشريف

كشف تطبيق "سبوتيفاي" (Spotify)، الرائد عالمياً في مجال البث الموسيقي والصوتي، عن تفاصيل خطته الإعلامية الاستراتيجية والأضخم في تاريخه.

 وأفادت تقارير اقتصادية متخصصة بأن المنصة السويدية تسعى من خلال هذه الترقية الهيكلية الشاملة إلى رفع سقف طموحاتها الاستثمارية.

 واكتساح أسواق الترفيه الرقمي عبر حزمة من الشراكات الحصرية والحلول البرمجية المبتكرة الموجهة لصناع المحتوى والمستمعين لعام 2026.

شراكات إنتاجية ضخمة واستقطاب كبار المشاهير

تستهدف سبوتيفاي من وراء خطتها الجديدة تحويل المنصة من مجرد تطبيق للاستماع إلى كيان إعلامي متكامل ينتج محتواه الخاص.

وأبرمت الشركة بالفعل عقوداً مليارية حصرية مع نخبة من كبار الإعلاميين، وصناع البودكاست، ونجوم الفن عالمياً وعربياً لإنتاج برامج حوارية وصوتية متخصصة، مما يضمن تدفق مادة إعلامية يومية فريدة تجذب ملايين المشتركين الجدد وتزيد من معدلات البقاء داخل التطبيق.

تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لترجمة وتوليد الصوتيات

تدمج المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي كعنصر أساسي في عصب استراتيجيتها الإعلامية لكسر حواجز اللغات بين الشعوب.

 وتتيح الأدوات البرمجية المطورة حديثاً للمستمعين تحويل برامج البودكاست العالمية إلى اللغة العربية ومختلف اللغات الإقليمية فورياً بنبرة الصوت الحقيقية للمذيع الأصلي وبصياغة بشرية طبيعية 100%، فضلاً عن إطلاق ميزة المساعد الموسيقي الذكي "AI DJ" بنسخ إقليمية مخصصة تلائم أذواق الجمهور في مصر والشرق الأوسط.

منصة إعلانية متطورة تدعم منشئي المحتوى رقمياً

تمنح الخطة الإعلامية المحدثة ناشري المحتوى الصوتي أدوات عتادية وبرمجية متطورة للغاية لإدارة وتسييل أرباحهم بكفاءة غير مسبوقة.

 وحرصت سبوتيفاي على تطوير شبكتها الإعلانية لتعتمد على خوارزميات دقيقة تستهدف المستمعين بناءً على سلوكهم الصوتي اللحظي، مما يرفع من العوائد المالية للمبدعين والشركات الناشئة، ويضمن وصول الترويج المناسب للمستهلك دون التسبب في تشتيت أو إزعاج تجربة الاستماع الشخصية.

يبرهن التوسع الاستراتيجي الجريء لشركة "سبوتيفاي" على أن مستقبل الإعلام الرقمي بات يتجه نحو التخصيص الكامل والمحتوى الصوتي الذكي فائق الجودة.

 ومع الاستقرار العملي لاليات هذه الخطة لعام 2026، ستتحول المنصة الصوتية إلى لاعب إعلامي عملاق يعيد رسم معايير الإنتاج الترفيهي، ويفرض قواعد جديدة للمنافسة التكنولوجية في الأسواق المصرية والعالمية.

سبوتيفاي Spotify تطبيق سبوتيفاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

الزمالك

فرج عامر يثير الجدل بشأن ديون الزمالك وموقف الكاف

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

بالصور

ذعر في البيت الأبيض .. عملية إطلاق نار قرب نقطة تفتيش ومقتل المهاجم | شاهد

جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض

إطلالة رياضية.. رانيا يوسف تبهر متابعيها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

يسرا ومحمد سامي أبرز حضور حفل زفاف ابن إدوارد | شاهد

نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد

فستان لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد