برلماني: ترويج السياحة بشكل احترافي يضاعف العائدات الدولارية

أكد النائب محمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، مشددًا على أن تطوير منظومة الترويج السياحي بشكل احترافي وحديث أصبح ضرورة اقتصادية ملحة لتعظيم العائدات الدولارية لمصر.

وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تمتلك مقومات سياحية وأثرية فريدة، إلا أن تحويل هذه المقومات إلى أرقام في الدخل القومي يتطلب استراتيجية تسويق عالمية تعتمد على التحول الرقمي، واستهداف أسواق جديدة، وتنويع المنتج السياحي بما يتناسب مع مختلف الشرائح.

زيادة أعداد السائحين لا تنعكس فقط على قطاع السياحة

وأشار إلى أن زيادة أعداد السائحين لا تنعكس فقط على قطاع السياحة، بل تمتد آثارها الإيجابية إلى قطاعات النقل والفنادق والخدمات والتجارة، ما يجعل السياحة “قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي” إذا تم إدارتها وتسويقها بالشكل الأمثل.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية على أهمية الاستثمار في تحسين جودة الخدمات السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تعظيم العائد من كل سائح وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.