قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار.



طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار..



المكونات:

5 قطع صدور دجاج بدون جلد أو عظم

نصف ملعقة فلفل أبيض

نصف ملعقة ملح

ملعقة فلفل حار

ملعقة صغيرة خردل (مستردة)

ملعقة عصير ليمون

شوية خل

شوية بودرة قرفة

ملعقة صغيرة بابريكا

مكونات تتبيلة زنجر الدجاج المقرمش :



3 ملاعق دقيق

ملعقتين نشا

نصف ملعقة بيكنج بودر

بيضة

ملعقة حليب

نصف ملعقة فلفل حار

طريقة عمل زنجر الدجاج :

قطعوا صدور الدجاج لشرائح متوسطة الحجم بعد كده اغسلوا الدجاج بالماء والملح لتخلص من الزفارة في إناء عميق، امزجوا الليمون، الخل، الملح، الخردل، الفلفل الأبيض، وكل التوابل مع بعض ،ضعى الدجاج في الخليط واتركوه في التلاجة لمدة نصف ساعة للتتبيل ثم حضروا إناء تاني وامزجوا باقي المكونات مع بعض لحد ما تتجانس تمامًا سخنوا إناء معدني فيه زيت غزير على نار عالية غمسوا قطع الدجاج في خليط التتبيلة حتى إنها مغطاة من كل الجهات، ثم اقلى الدجاج في الزيت لمدة ربع ساعة مع التقليب لحد ما ياخد اللون الذهبي .