تحركات برلمانية لمنح الموظفين مهلة جديدة.. هل يعود المفصولون بسبب المخدرات؟

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في بعض حالات فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، مؤكدين ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة وبين مراعاة البعد الإنساني ومنح فرصة للعلاج والتأهيل.



وأكد النائب محمد الصالحي، أهمية الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين والحفاظ على كفاءة المؤسسات.

فرصة للعلاج قبل الفصل



فيما شدد النائب عاطف مغاوري على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لآليات التطبيق ومنح الموظف فرصة للعلاج قبل توقيع عقوبة الفصل.

ضمانات قانونية قبل الفصل



فيما أشار النائب حسام المندوه ، عضو مجلس النواب إلى وجود حالات تم فصلها دون منح الموظف حق الدفاع الكامل عن نفسه، مطالبًا بضمانات قانونية عادلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

إيقاف مؤقت



من جانبها، طالبت النائبة بثينة أبو زيد بمنح المفصولين فرصة ثانية مع إيقاف مؤقت عن العمل دون أجر لمدة محددة.

فرصة للتظلم



بينما دعت النائبة نشوى الشريف إلى فترة تظلم كافية وإعادة فحص بعض الحالات التي قد تكون شابتها أخطاء أو ملابسات، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة بالشكاوي.

برامج للتأهيل النفسي والطبي



وأكدت النائبة راوية مختار ضرورة توفير برامج للتأهيل والعلاج النفسي والطبي للموظفين قبل اللجوء إلى الفصل النهائي، مشيرة إلى أهمية التعامل مع بعض الحالات باعتبارها تحتاج إلى دعم وعلاج إلى جانب تطبيق القانون.