تفاصيل فوز عدد من المتاحف بجوائز ودروع تميز في المجالين العلمي والثقافي

قال الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، إن تكريمه جاء ضمن احتفالية اليوم العالمي للمتاحف، التي تُنظم سنويًا بالتعاون بين المجلس الدولي للمتاحف "الآيكوم" وقطاع المتاحف والمتحف المصري الكبير، بهدف تشجيع المؤسسات المتحفية على تطوير أدائها وتعزيز دورها الثقافي والمجتمعي.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع سارة سامي وأحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن متحف إيمحتب حصل على جائزة الإتاحة والشمولية، تقديرًا لجهوده في تقديم خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مسارات مهيأة للكراسي المتحركة، وبطاقات شرح بطريقة برايل للمكفوفين، إلى جانب استخدام أقلام صوتية لشرح القطع الأثرية، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر.

وأشار إلى أن المتحف يضم نحو 300 قطعة أثرية فريدة، من بينها أقدم مومياء ملكية وأدوات جراحية نادرة تعود إلى الأسرة الثالثة، مؤكدًا أن المتاحف لم تعد مجرد أماكن لعرض الآثار، بل أصبحت مراكز إشعاع ثقافي وتوعوي.

وشدد فاروق على أهمية الترويج للمتاحف الإقليمية في مختلف المحافظات، لتعزيز الهوية الوطنية وربط المواطنين بتاريخهم، مؤكدًا أن المتاحف تمثل حلقة وصل حيوية بين الماضي والحاضر.