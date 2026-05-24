ناقد فني: دورة مهرجان كان هذا العام ليست الأفضل.. ولا يوجد فيلم استثنائي حاسم | فيديو

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي لم تكن من أقوى دوراته على مستوى الأفلام المشاركة، مشيرًا إلى أن مستوى الأعمال كان متقاربًا دون وجود فيلم استثنائي يفرض نفسه بشكل واضح على المنافسة.

وقال "الشناوي"، خلال مداخلة ببرنامج صباحك مصري، إن فيلم “فيورد” الفائز بالسعفة الذهبية لم يحقق نفس التأثير الذي حققه المخرج نفسه في أعماله السابقة، مضيفًا: «السنة دي ليست أفضل سنوات كان، ومافيش الفيلم الفارق أو المتفوق بشكل كاسح».

وأشار إلى أن الفيلم الكوري الجنوبي “أمل” كان من أبرز الأعمال المرشحة بقوة لحصد جائزة، نافيًا ما تردد حول تأثر لجنة التحكيم بجنسية رئيس اللجنة، مؤكدًا أن التحكيم يتم بشكل جماعي داخل لجنة تضم 9 أعضاء.

وأوضح الشناوي أن مهرجان كان ما زال يحتفظ بمكانته كأهم مهرجان سينمائي عالمي، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأفلام التي تنافس لاحقًا على جوائز الأوسكار تكون قد عُرضت أولًا في كان.

وعن المشاركة العربية، أكد أن السينما العربية لم تكن في أفضل حالاتها هذا العام، لكنه أشاد بالفيلم اليمني “المحقق”، معتبرًا أنه خطوة مهمة لوضع السينما اليمنية على خريطة المهرجانات العالمية والأوسكار.

