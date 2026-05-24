الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيف تغيرت أغلفة الكتب المصرية خلال 50 عامًا؟.. رحلة بصرية من البساطة اليدوية إلى التصميم الرقمي

جمال الشرقاوي

لم يعد غلاف الكتاب مجرد واجهة تحمي الصفحات، بل تحول إلى عنصر أساسي في صناعة النشر، وأداة جذب وتسويق لا تقل أهمية عن عنوان العمل أو اسم مؤلفه، وعلى مدار أكثر من خمسين عامًا، شهدت أغلفة الكتب المصرية تحولات كبيرة عكست تغير الذوق العام، وتطور أدوات التصميم، وتحولات المجتمع والثقافة نفسها، فإذا كانت أغلفة الستينيات والسبعينيات تعتمد على الرسم اليدوي والرمزية الفنية، فإن أغلفة اليوم باتت أقرب إلى «المنتج البصري» المصمم بعناية ليلفت انتباه القارئ وسط زحام معارض الكتب ومنصات التواصل الاجتماعي.

في جولة بين الماضي والحاضر، تبدو أغلفة الكتب المصرية وكأنها توثق تاريخًا موازيًا للتحولات الثقافية والفنية في المجتمع.

أغلفة الستينيات.. الفن قبل التسويق

في ستينيات القرن الماضي، كانت أغلفة الكتب تحمل طابعًا فنيًا واضحًا، متأثرة بالحركة التشكيلية المصرية والمدارس الفنية الحديثة، اعتمد كثير من الناشرين على رسامين وفنانين تشكيليين لتصميم الأغلفة، فظهرت لوحات تعبيرية ورسوم يدوية تحمل رموزًا وإشارات مرتبطة بمضمون العمل الأدبي.

أغلفة روايات نجيب محفوظ، وكتب يوسف إدريس، وأعمال إحسان عبد القدوس، كانت تميل إلى البساطة والألوان المحدودة، مع حضور واضح للخط العربي بوصفه عنصرًا جماليًا أساسيًا.

في تلك الفترة، لم يكن الغلاف مصممًا ليباع بسرعة، بل ليعبر عن روح النص، وكان القارئ ينجذب إلى اسم الكاتب والمحتوى أكثر من انجذابه للشكل البصري، كما لعبت مؤسسات الدولة دورًا مهمًا في تشكيل الذوق البصري، عبر إصدارات المؤسسات الثقافية الرسمية التي حافظت على هوية تصميمية هادئة ومتقشفة أحيانًا.

السبعينيات والثمانينيات.. حضور الصورة والواقعية

مع تطور تقنيات الطباعة في السبعينيات والثمانينيات، بدأت الصورة الفوتوغرافية تجد طريقها إلى أغلفة الكتب، خاصة الروايات الاجتماعية والرومانسية، وأصبحت الأغلفة أكثر واقعية، مع استخدام ألوان أكثر جرأة وصور تعبر مباشرة عن أبطال الرواية أو أجوائها، في تلك المرحلة، ظهرت أيضًا تأثيرات السينما والملصقات الدعائية على تصميم الأغلفة، خصوصًا مع انتشار الروايات الشعبية وكتب الجيب، التي اعتمدت على الإثارة البصرية لجذب القراء.

ورغم ذلك، حافظت بعض دور النشر على الطابع الفني التقليدي، خاصة في الإصدارات الفكرية والشعرية، التي ظلت تميل إلى البساطة والرمزية.

التسعينيات.. الكمبيوتر يغير قواعد اللعبة

شكلت التسعينيات نقطة تحول مهمة مع دخول برامج التصميم الرقمي إلى عالم النشر، فبدلًا من الرسم اليدوي الكامل، بدأ المصممون يعتمدون على برامج الجرافيك وتعديل الصور، ما أتاح حرية أكبر في الدمج البصري واستخدام المؤثرات والألوان، ومع اتساع سوق النشر الخاص، أصبحت المنافسة أكثر حدة، وبدأ الناشرون يدركون أن الغلاف عنصر تسويقي مؤثر في قرار الشراء، وظهرت في تلك الفترة اتجاهات جديدة تعتمد على الصور المركبة والخطوط الحديثة، كما بدأ الاهتمام بهوية بصرية خاصة بكل دار نشر.

لكن بعض النقاد رأوا أن هذه المرحلة شهدت تراجعًا نسبيًا في القيمة الفنية للأغلفة، لصالح التركيز على الجاذبية التجارية.

أغلفة اليوم.. عصر «التريند» البصري

في السنوات الأخيرة، تغيرت فلسفة تصميم أغلفة الكتب بشكل واضح، فمع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد الغلاف موجهًا فقط إلى القارئ داخل المكتبة، بل أصبح جزءًا من صورة تلتقط وتُنشر على «إنستجرام» و«فيسبوك» و«تيك توك»، وباتت دور النشر تهتم بتصميم أغلفة «ملفتة» وقابلة للتداول بصريًا، مع الاعتماد على الألوان الصاخبة أحيانًا، والتصميمات البسيطة المعروفة بأسلوب «المينيمال»، أو الرسوم الرقمية الحديثة.

كما ظهرت اتجاهات متشابهة بين كثير من الأغلفة، خاصة في الروايات الشبابية والرعب والفانتازيا، حيث تكررت عناصر مثل الظلال الداكنة، الوجوه الغامضة، والخطوط الكبيرة.

في المقابل، عاد بعض المصممين الشباب إلى استلهام روح الأغلفة القديمة، عبر استخدام الخط العربي الكلاسيكي أو الرسم اليدوي، لكن بروح معاصرة.

بين الهوية الفنية ومتطلبات السوق

ويرى متابعون لحركة النشر أن أغلفة الكتب المصرية تعكس اليوم صراعًا بين الفن والتسويق، فبينما يسعى بعض المصممين للحفاظ على القيمة الجمالية والثقافية للغلاف، تفرض السوق منطقها القائم على الجذب السريع والمنافسة البصرية، ورغم اختلاف الأذواق والأساليب، تبقى أغلفة الكتب مرآة لتحولات المجتمع والثقافة، وشاهدًا بصريًا على تغير علاقة القارئ بالكتاب عبر العقود، فالغلاف الذي كان يومًا لوحة فنية هادئة، أصبح اليوم رسالة بصرية سريعة، تحاول أن تخطف انتباه القارئ قبل أن يفتح الصفحة الأولى.

