بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

تصدرت الفنانة أنغام و الفنان أحمد عز تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما معًا خلال فعاليات الحدث الرياضي “Glory in Giza” المقام بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وتتميز المطربة أنغام ، باطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .

وتعتمد المطربة أنغام ، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وجاء هذا الظهور بعد فترة طويلة من عدم اللقاء بينهما، حيث لفتا الأنظار خلال حديث جانبي جمعهما على هامش الفعاليات، وظهرت بينهما حالة من الود والاحترام المتبادل.

وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، خاصة أنه يُعد أول ظهور مشترك بينهما منذ سنوات طويلة بعد الانفصال.

يُذكر أن أحمد عز وأنغام كانا قد تزوجا قبل سنوات، قبل أن ينفصلا رسميًا عام 2012، وظلت علاقتهما بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.، ما دفع الجمهور لتداول الصور واللقطات بشكل كبير.